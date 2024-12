Bari, un premio alle donne innovatrici dell’Aerospazio

BARI – Le donne imprenditrici nel settore aerospaziale protagoniste in occasione del W.In. Innovation Speed Dating Forum. L’obiettivo è rafforzare l’ecosistema dell’innovazione nel Sud Italia, creando un ponte con gli Stati Uniti. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto “Future4Puglia” del Dipartimento Sviluppo economico – Sezione Ricerca e Relazioni internazionali di Regione Puglia e dell’Arti. Strutturato come un appuntamento di open innovation, il forum è basato su un format unico di speed dating incentrato sulla promozione di diversità, equità, inclusione e leadership tra le donne nel settore aerospaziale. Il W.In Innovation Speed Dating Forum è un progetto di Valentina Battista, unica italiana del Sud Italia a ricevere il prestigioso International Visitor Leadership Program Impact Award 2024. Tre le finaliste della competizione tra startup innovative femminili in ambito aerospazio premiate a Bari: Astradyne, Titan4 e B-Me

