Pallamano A/M Gold: Fasano sconfitto a Teramo, proteste per l’arbitraggio

Nulla da fare per la Innotech Serra Fasano, sconfitta 30-26 dal Teramo nello scontro diretto valevole per la conquista, seppur provvisoria, della quinta posizione in classifica che vale l’accesso alla serie A Silver della prossima stagione. Le due squadre hanno dato vita ad una partita intensa e corretta, con un primo tempo equilibrato.

Partono bene i padroni di casa che nel giro di pochi minuti sono sul 2-0, agevolati da un’esclusione temporanea per Giannoccaro. Una decisione che ha suscitato le perplessità dei pugliesi, i quali però hanno rinunciato al ricorso per errore tecnico. La reazione dei fasanesi non si è fatta attendere, riportando il match in parità. Nel giro di un minuto, però, sono giunte altre due esclusioni per i pugliesi: ancora Giannoccaro e Raimondi. Trascinato da Forlini, il Teramo si è portato fino al 5-2. Un gap accorciato fino al 5-4 grazie a Raimondi e Passiatore. La seconda espulsione per Raimondi ha consentito al Teramo di portarsi sul 10-6. Il ripristino della parità numerica ha permesso ai fasanesi di accorciare fino all’11-10. Negli ultimi cinque minuti, le reti di Raimondi da una parte e Toppi dall’altra hanno lasciato inalterato il distacco. L’ingenuità di Colucci a quattro secondi dalla sirena ha regalato a Forlini la possibilità di chiudere sul 14-12 la prima frazione. Nella ripresa, Giannoccaro e Pignatelli hanno riportato il match in parità, giungendo sul 19-19. Improvvisamente, però, il tilt dell’attacco fasanese ha permesso al Teramo di portarsi sul 23-19, conducendo il match in vantaggio fino al 30-26 finale.

Questa l’analisi del match di coach Francesco Trapani: ”Complimenti al Teramo che ha pienamente meritato la vittoria, dimostrando di avere, stasera, qualcosa in più di noi. La direzione arbitrale, per me inadeguata, non ha incattivito la partita solo perché i giocatori in campo hanno avuto quella lucidità che penso sia mancata ai direttori di gara per tutto l’incontro. Non voglio dare un alibi alla squadra ma voglio evidenziare una seria problematica sui cui spero intervenga chi è deputato a farlo. Per non rischiare la terza esclusione che ne avrebbe decretato l’uscita definitiva dal campo, abbiamo dovuto rinunciare da subito a Giannoccaro al centro della difesa. Certe dinamiche, però, possono verificarsi a prescindere da scelte arbitrali infelici, pertanto vanno messe sempre in conto e se si vuole portare a casa il risultato. Tutti devo essere bravi a dare qualcosa in più e noi non lo abbiamo fatto. Per tutto il secondo tempo in difesa siamo stati letteralmente disastrosi. Abbiamo accusato dei passaggi a vuoto in attacco il Teramo ha potuto allungare nel risultato e per noi è diventato impossibile recuperare”.

“Per la prima volta, dall’inizio del campionato, siamo fuori dalla zona A Silver”, ha concluso Trapani: “Questo sicuramente non ci fa piacere ma non dobbiamo farne un dramma. I risultati delle altre partite dicono che già sabato con il Modena in casa, abbiamo la possibilità di ritornarci per chiudere al meglio il girone di andata. Sicuramente, come ogni scontro diretto, sarà una partita combattuta, ma se saremo bravi ad approcciare la gara nel modo giusto potremmo interrompere la nostra serie negativa ed andare alla pausa con il sorriso sulla bocca”.

IL TABELLINO

LIONS PALLAMANO TERAMO – INNOTECH SERRA FASANO 30-26 (14-12).

Pallamano Teramo: De Angelis, Barbuti R. (2), Barbuti D. (2), Leodori, Toppi (5), Diletti, Di Battista Rodi (1), De Febis, D’Argenio (1), Gatto, Camaioni (2), Di Salvo, Cialini, Forlini (14), Sfrattoni , Ciutti (3) – All. Di Marcello

Innotech Serra Fasano: Monopoli, Guarini L., Giannoccaro (3), Gallo D., Raimondi (9), Pignatelli (3), Martucci, Vinci, Colucci (1), Vicenti (1), Trapani S., Semeraro, Passiatore (9), Kola. All. Trapani F.

Arbitri: Campagna e Romana

Classifica: Chieti* 14, Monteprandone 12, Tavarnelle 10, Pantarei Modena e Lions Teramo 8, Innotech Serra Fasano 6; Modula Casalgrande 4; Pallamano Noci 2 e Altamura 0 (*Una partita in più)

