Campionati Italiani Master: atleta brindisina sul podio

Si sono svolti a Taranto i campionati italiani Master, competizione federale rivolta agli atleti over 35 giunti da ogni parte della penisola: 159 gli atleti a rappresentare le 102 società presenti affiliate Fijlkam che si sono dati battaglia nelle due specialità Kata (forme) e Kumite ( combattimento). La Metropolitan Karate Brindisi società storica del territorio bianco-azzurro, era presente con Giuseppe De Donno nella categoria Kata “Master B”, con Urso Simona, atleta capostipite della società brindisina, e con Mariella Errico e Stefano Montanaro. Il maestro De Donno, atleta della Metropolitan Karate Brindisi e tecnico della Revolution Karate di Latiano, ha ben figurato superando ben due turni e conquistando il 5° posto. Buona prova per Errico e Montanaro Nella categoria -55 kg “Master B” ( 40-45 anni) la veterana Urso Simona, storica guerriera dei Maestri ZonnoFrancesco, Spagnolo Danilo e De Filippis Tonino, dopo 2 titoli italiani consecutivi, 2023 e 2024, fa rabbrividire il pubblico del PalaMazzola: in finale riesce a piazzare un calcio da due punti e conquista il Titolo di CAMPIONESSA ITALIANA MASTER per la terza volta.

