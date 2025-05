Pallamano A/M Gold, Conversano chiude la regular season a Bressanone

Ultimo impegno di regular season per il Conversano, atteso sabato 3 maggio alle ore 19:00 sul campo del Bressanone, per una sfida che, pur potendo risultare ininfluente ai fini della classifica, rappresenta un passaggio importante in vista dei playoff al via il prossimo 17 maggio.

La squadra allenata da Demis Radovcic arriva alla trasferta altoatesina dopo la sconfitta subita contro Merano e ha l’obiettivo di rilanciarsi sul piano tecnico ed emotivo. Dall’altra parte, un Bressanone ormai fuori dai giochi, ma dotato di uno dei roster più completi dell’intera Serie A Gold.

“La squadra sta bene e l’obiettivo non è cambiato dal primo giorno – ha dichiarato Radovcic –. Perdere non è mai piacevole, ma possiamo trarre insegnamenti utili. Anche se la gara contro Bressanone potesse non incidere sulla classifica, per noi non cambia nulla: vogliamo dare tutto e fare bene”.

La posizione finale del Conversano dipenderà non solo dal risultato del proprio match, ma anche da quelli delle dirette concorrenti: Merano ospita Eppan, mentre lo scontro diretto tra Cassano e Siracusa determinerà il primo posto in classifica.

I tifosi biancoverdi potranno seguire l’incontro in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Giuoco Handball, accessibile anche dal sito www.pallamano.tv.

