Taekwondo, 8 medaglie per il Team Smiraglia ai Campionati Lazio

Ancora una prestazione da incorniciare per il Team Smiraglia, che torna da Fondi con un ricco bottino di otto medaglie conquistate ai Campionati Lazio Combact di taekwondo, andati in scena durante il ponte del 25 aprile. La manifestazione, tra le più partecipate del calendario, ha coinvolto oltre cento società da tutta Italia, confermandosi un appuntamento di spessore per il movimento.

A rendere speciale il risultato foggiano è soprattutto la netta prevalenza femminile tra le medagliate: ben sette ragazze sono salite sul podio, dimostrando tecnica, determinazione e una notevole voglia di mettersi in gioco.

Nel dettaglio, le medaglie d’oro sono andate a Avantaggiato Federica, Frascaria Sabrina, La Grasta Lucia e Rossi Martina. L’argento è stato conquistato da Rega Giulia, mentre i bronzi portano la firma di Buccirosso Giada, Laccetti Mariangela e Francesco Rossi, unico atleta maschile del Team a salire sul podio.

Le giovani atlete, che si sono distinte nelle categorie cadetti, junior e senior (fascia d’età tra i 12 e i 35 anni), hanno rappresentato con orgoglio non solo il Team Smiraglia, ma anche la città di Foggia, sostenute dall’instancabile lavoro dei maestri Ugo e Giuliano Smiraglia. Legate da uno spirito di squadra forte e genuino, queste ragazze sono l’esempio di come si possa coniugare l’impegno sportivo quotidiano con passione, amicizia e spirito di sacrificio, condiviso anche con le famiglie che le seguono tappa dopo tappa.

Intanto, in parallelo al successo di squadra, arrivano buone notizie anche dal fronte internazionale: Alessandro Magistro, impegnato nello stesso weekend a Tirana, ha ottenuto un ottimo terzo posto, confermando il suo percorso in crescita oltre i confini nazionali.

Per il Team Smiraglia si tratta di un’ulteriore conferma del valore del proprio progetto sportivo, che continua a dare risultati concreti e a formare atleti promettenti dentro e fuori dal tatami.

