Arena Garibaldi aperta per Bari-Pisa: diretta su maxischermo

In occasione della sfida di domenica 4 maggio con il Bari (15.00), il Comune di Pisa ha predisposto l’installazione di un maxischermo all’Arena Garibaldi per consentire ai tifosi nerazzurri di seguire in diretta la partita, che potrebbe sancire la storica promozione del Pisa Sporting Club in Serie A.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra amministrazione comunale, club e prefettura, e prevede l’apertura gratuita della Curva Nord, dove sarà collocato il nuovo schermo a led, e della Tribuna coperta, sfruttando l’impianto già presente all’interno dello stadio.

“Siamo vicini a un traguardo atteso da moltissimo tempo – ha dichiarato il sindaco Michele Conti -, e la partita di domenica potrebbe essere quella decisiva per coronare il grande percorso della squadra nerazzurra. Considerando che il settore ospiti dello stadio San Nicola è già esaurito, abbiamo voluto creare un’occasione per vivere insieme questo momento”.

Le autorizzazioni per l’allestimento e l’accesso all’impianto sono in via di definizione, ma il primo cittadino si è detto fiducioso: “Mi sento di poter dire che arriveremo all’obiettivo. Chi vorrà potrà condividere emozioni, attese e speranze con tanti altri tifosi”.

Conti ha infine rivolto un ringraziamento alla prefettura, al Pisa Sporting Club, ai dirigenti comunali e a tutti coloro che hanno collaborato per organizzare in tempi rapidi la visione collettiva. I dettagli relativi agli orari di apertura dell’Arena Garibaldi e alle modalità di accesso saranno comunicati nelle prossime ore.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author