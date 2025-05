Volley A2/M, Prisma Taranto: Luzzi confermato per il terzo anno

Sarà ancora Davide Luzzi a difendere i colori della Gioiella Prisma Taranto nella prossima stagione di Superlega. Il giovane libero tarantino, classe 2004, è stato confermato dal club ionico per il terzo anno consecutivo, a conferma della volontà della società di puntare sui talenti del territorio.

Una scelta fortemente condivisa dai presidenti Tonio Bongiovanni ed Elisabetta Zelatore, che continuano a credere nella valorizzazione dei giovani cresciuti all’interno del panorama pallavolistico tarantino.

Cresciuto nelle fila della Frascolla Taranto, Luzzi ha poi indossato la maglia della Castellana Grotte, con cui ha vinto lo scudetto U19 e giocato in Serie B, prima delle esperienze a Grottaglie e con la Materdomini, fino al debutto in Superlega con la Gioiella Prisma.

Nel corso della stagione appena conclusa, Luzzi si è ritagliato un ruolo importante nel roster, mostrando costanza, determinazione e un forte attaccamento alla maglia.

“Indossare ancora la maglia della Gioiella Prisma è un’emozione che non si spegne mai”, ha dichiarato Luzzi. “Ringrazio la società per la fiducia: rappresentare la mia città davanti al mio pubblico è un onore. Darò tutto in campo, con umiltà e cuore”.

Alle sue parole si è unita la vicepresidentessa Elisabetta Zelatore, che ha elogiato il percorso del giovane libero: “Davide incarna i valori della nostra società: talento, dedizione e amore per il territorio. Ha dimostrato di saper stare in campo con personalità e siamo certi che potrà crescere ancora molto”.

La conferma di Luzzi si inserisce in un progetto che punta a far crescere un gruppo solido e competitivo, con l’obiettivo di affrontare al meglio una stagione che si preannuncia ricca di sfide ad alto livello.

