Ugl contro Chiorazzo: “Usa la sanità per rientrare in scena”

Il segretario provinciale dell’Ugl Matera: “Non cerca soluzioni ma visibilità”

Nuovo scontro politico in Basilicata attorno al tema della sanità regionale. Pino Giordano, segretario provinciale dell’Ugl Matera, ha rivolto un duro attacco al consigliere regionale Angelo Chiorazzo, accusandolo di voler strumentalizzare il dibattito per fini personali.

“Il tentativo di Chiorazzo di salire sul carro di Marcello Pittella e magari mettersi alla guida per una rappresaglia politica travestita da indignazione civile è tanto evidente quanto goffo”, ha dichiarato Giordano in una nota.

Secondo il sindacalista, dietro le recenti dichiarazioni di Chiorazzo non vi sarebbe alcuna proposta concreta per il rilancio della sanità lucana, ma solo “l’ennesimo tentativo di seminare divisioni e nascondere, dietro toni moralistici, ambizioni personali e conti aperti con il passato”.

Giordano ha poi evidenziato quella che definisce una strategia mirata a “colpire l’assessore Cosimo Latronico facendo leva sul presidente del Consiglio regionale per destabilizzare la maggioranza”, sottolineando come i cittadini lucani sappiano distinguere “chi cerca soluzioni da chi cerca solo visibilità”.

L’attacco si estende anche alla figura di Chiorazzo in quanto imprenditore: “Conosciamo bene la sua storia. Oggi tenta di riscriverla, di ripulirsi l’immagine e di tornare da protagonista. Ma non è un estraneo al sistema che ora denuncia: ne è stato un ingranaggio essenziale”.

Giordano ha quindi concluso il proprio intervento con una ferma presa di posizione: “La Basilicata non ha bisogno di crociati dell’ultima ora né di predicatori convertiti. Ha bisogno di chi prova davvero a cambiare la sanità, non di chi la usa per rientrare in scena”.

