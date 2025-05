Futsal A2/M Elite, New Taranto sfida Capurso per blindare il 2° posto

Dopo aver battuto la Futura e interrotto un tabù che durava da tempo, il New Taranto Calcio a 5 si prepara all’ultima sfida casalinga della stagione regolare. Alle 15.00 di sabato 3 maggio, al PalaMazzola, gli ionici affronteranno il Bulldog Capurso, già certo della promozione in Serie A e vincitore del campionato con due turni d’anticipo.

La gara rappresenta un passaggio cruciale per la formazione rossoblù, attualmente al secondo posto in classifica. Centrare un risultato positivo significherebbe garantirsi il vantaggio del fattore campo durante tutti i playoff. In un impianto che si preannuncia gremito, anche grazie all’ingresso gratuito, capitan Bottiglione e compagni vogliono chiudere in bellezza il percorso interno e mantenere il momento positivo in vista della post-season.

“Affronteremo la squadra campione. Vogliamo dimostrare il nostro valore davanti al nostro pubblico”, ha dichiarato Bottiglione. “Il PalaMazzola sarà un’arma in più, come lo è stato anche all’andata. Prima di pensare ai playoff, dobbiamo mettere al sicuro il secondo posto con sei punti nelle ultime due giornate contro Capurso e Lazio”.

Per questa importante sfida, il tecnico Tomassini dovrà fare a meno di Boutabouzi, fermato per un turno dal Giudice Sportivo.

Il Bulldog Capurso, guidato da Chiaffarato, si presenterà a Taranto forte della promozione conquistata e della recente vittoria in Coppa Italia di Serie A2 Élite. Nonostante la classifica già definita, i biancorossi non intendono concedere nulla, potendo contare su elementi di assoluto valore come Micoli, Ugas, Lamas e Perri.

A dirigere l’incontro saranno i signori Roberto Galasso di Aprilia e Sebastiano Monaco di Acireale, con Edoardo Di Gregorio di Taranto nel ruolo di cronometrista.

Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author