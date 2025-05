Lecce-Napoli, Poli Bortone: “Tifiamo con rispetto, onoriamo il Sud”

La sindaca ha ringraziato il collega Gaetano Manfredi, primo cittadino di Napoli, per il comune messaggio rivolto ai tifosi

In vista della sfida tra Lecce e Napoli, in programma domani pomeriggio, la sindaca Adriana Poli Bortone ha rivolto un appello ai tifosi giallorossi, invitandoli a vivere l’evento con spirito sportivo e senso di responsabilità.

“La gara Lecce-Napoli, così sentita da entrambe le tifoserie in questa fase conclusiva del campionato, rappresenta non solo un momento di sport e spettacolo, ma anche un’opportunità di incontro tra due realtà che, uniche nel meridione, militano nella massima serie”, si legge in una nota ufficiale. “È questo un motivo d’orgoglio per entrambe le città, che dovrebbe contribuire a rafforzare i legami tra i rispettivi sostenitori”.

Poli Bortone ha anche condiviso l’invito del prefetto di Lecce, Luca Manno, auspicando uno svolgimento pacifico dell’incontro “sugli spalti, in campo e fuori dallo stadio”.

La sindaca ha ringraziato il collega Gaetano Manfredi, primo cittadino di Napoli, per il comune messaggio rivolto ai tifosi: “Solo comportamenti corretti e rispettosi possono dare vero valore allo sport, rafforzando quello spirito di amicizia che deve sempre prevalere in ogni competizione”.

Un appello finale è stato rivolto ai sostenitori delle due squadre: “La tifoseria leccese ha sempre mostrato grande sensibilità verso i valori dello sport, come dimostrato recentemente dalla partecipazione sentita al lutto per la scomparsa del massoterapista Graziano Fiorita. A loro e ai tifosi partenopei chiedo che l’incontro sia accompagnato da rispetto reciproco, nel nome dell’orgoglio del Sud”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author