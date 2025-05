Conclave, confronto acceso tra cardinali: focus su abusi e scandali

Filoni: “Entro il 7 maggio troveremo l’unità”. Smentito malore per Parolin

Proseguono a ritmo serrato le congregazioni generali in Vaticano, in vista del Conclave che prenderà il via il 7 maggio. Il comignolo è stato già montato sul tetto della Cappella Sistina, pronto a emettere la fumata che annuncerà l’elezione del nuovo Papa.

In questo contesto, il cardinale Fernando Filoni ha espresso ottimismo sull’evoluzione dei lavori: “Entro mercoledì il Collegio sarà in grado di esprimere una unità, anche sul nome del prossimo Pontefice. Ce la faremo, come è sempre stato fatto”.

Tra i temi affrontati in questi giorni vi sono anche quelli legati agli abusi e agli scandali, che continuano ad animare il confronto tra i porporati.

Intanto, il portavoce vaticano Matteo Bruni è intervenuto per smentire categoricamente alcune indiscrezioni circolate su siti tradizionalisti, italiani e statunitensi, secondo cui il cardinale Pietro Parolin sarebbe stato colpito da un malore. “No, non è vero”, ha dichiarato Bruni, aggiungendo che non è stato richiesto alcun intervento medico.

All’appello mancano ancora quattro cardinali, ma la macchina organizzativa della Santa Sede è pienamente operativa per uno degli appuntamenti più attesi dalla Chiesa cattolica.

