Volley C/F, Crispiano sfida la capolista Monteroni: in gioco i playoff

Archiviare la netta sconfitta per 3-0 contro l’Aurora Brindisi e guardare avanti con determinazione. È questo lo spirito con cui la Windor Rainbow Crispiano si prepara ad affrontare l’ultima gara casalinga della stagione, in programma domenica alle 18:30 contro la capolista LEO Constructions Monteroni.

Un confronto di grande difficoltà ma che potrebbe riaccendere la speranza di accedere ai playoff, ancora matematicamente raggiungibili.

A presentare la sfida è l’opposta classe 1996 Elisa Moschettiere: “Contro Brindisi abbiamo giocato male, ma capita a tutte le squadre in un campionato. L’importante è saper imparare dagli errori e affrontare la prossima partita con grinta”.

Sulla capolista Monteroni, Moschettiere riconosce il valore dell’avversario: “È una squadra fortissima, non a caso è prima in classifica. Come molte squadre leccesi fa della difesa uno dei suoi punti di forza”.

Per la Windor servirà una prestazione solida: “Dovremo mantenere alto il livello di gioco e la concentrazione. Loro non ci regaleranno nulla”.

Dal punto di vista personale, Moschettiere si dice pronta: “Mi sento bene e carica, sono molto emozionata e so di avere il sostegno del coach e delle compagne”.

Con la salvezza già in tasca, la formazione crispianese può affrontare l’ultima parte di stagione con meno pressione: “Non abbiamo nulla da perdere. Ora possiamo solo puntare in alto. Perché non provarci?”, conclude l’atleta.

Domenica, al PalaSport di Crispiano, sarà una sfida da dentro o fuori: per la Windor, una vittoria significherebbe tenere vivo il sogno.

