Sciabola, Miriana Rocchetti bronzo a Riccione: esordio super per la Puglia

Parte con una medaglia l’avventura della scherma pugliese al 61° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini”, in corso di svolgimento alla Play Hall di Riccione, la più prestigiosa manifestazione nazionale di scherma riservata alle categorie giovanili.

A regalare subito soddisfazioni è Miriana Rocchetti della Scherma Trani, che ha conquistato la medaglia di bronzo nella specialità sciabola Bambine. Una gara condotta con determinazione dalla giovane atleta pugliese, che ha superato nell’ordine Esperanza Sassonio (Augusta Taurinorum) e Viola Santini (Fides Livorno) con lo stesso punteggio di 10-3, quindi Maria Francesca Di Giorgio (Olympia Roma) all’ultima stoccata e Vittoria Cannella (Club Scherma Roma) per 10-7. In semifinale si è dovuta arrendere 10-7 a Martina Della Piana (Etruria Scherma), poi sconfitta in finale da Flavia Anguillesi (Fides Livorno) con una stoccata decisiva.

Rocchetti ha così condiviso il terzo gradino del podio con Zoe Melli (Club Scherma La Farnesiana), regalando un importante riconoscimento alla scherma pugliese e al suo club.

Da segnalare anche l’ottima prestazione di Matilde Borraccino, sempre della Scherma Trani, che ha chiuso all’ottavo posto nella categoria sciabola Giovanissime, confermando il buon livello tecnico della società pugliese.

Il Gran Premio Giovanissimi continua nei prossimi giorni con tutte le categorie in gara, tra attese e speranze per la rappresentativa pugliese.

