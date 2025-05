Futsal B/F, Woman Grottaglie fuori dai playoff: non basta il gol di Pulli

Si ferma sul campo della Soccer Altamura il cammino della Woman Grottaglie, che domenica pomeriggio ha ceduto per 2-1 nella gara valevole per la prima fase dei playoff. Le padrone di casa si sono imposte grazie a due reti realizzate nel primo tempo, mentre per le biancoazzurre il gol della bandiera è arrivato nella ripresa con Pulli.

La partita si è messa subito in salita per le ospiti, trafitte dopo appena un minuto dal fischio d’inizio. Il secondo gol dell’Altamura è giunto poco dopo, su azione sviluppatasi in seguito a una respinta di Cordaro. Nella ripresa, la Grottaglie ha reagito con maggiore determinazione, sfiorando in più occasioni la rete che avrebbe potuto riaprire l’incontro. Il gol è arrivato solo nel finale, con il portiere di movimento, ma non è bastato per evitare l’eliminazione.

“È stata una gara difficile che non siamo riusciti a preparare come avremmo voluto per via di alcuni problemi in settimana. Prendere gol a freddo ci ha destabilizzato, ma sono soddisfatto per il secondo tempo. Le ragazze ci hanno provato fino alla fine, senza arrendersi”, ha dichiarato il tecnico Sandro D’Accico che ha poi elogiato le avversarie: “L’Altamura è una squadra ben organizzata, con individualità di livello in grado di fare la differenza”.

SOCCER ALTAMURA-WFC GROTTAGLIE 2-1

Soccer Altamura: Lorusso, Ferreira, De Marco, Difonzo (K), Pereira Da Costa, Luzi, Laluce, Piccolini, Plevano, Mezzatesta, De Castro. All. Colaianni.

WFC Grottaglie: Trumino, Cordaro, Linzalone, Carrubba, Di Sanza, Giliberto (K), Lacirignola, Marangione, Pegue, Pulli, Russo. All. D’Accico.

Ammonite: Pegue, Russo, Cordaro (W.G.).

