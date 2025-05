Matera, lo sportello Riparto informa e aiuta chi è schiacciato dai debiti

È operativo anche a Matera lo sportello Riparto, parte della rete nazionale dedicata all’inclusione sociale e finanziaria e al supporto di cittadini e microimprese in situazione di sovraindebitamento.

Il progetto, promosso da Movimento Consumatori APS, ACLI APS, Adiconsum APS e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prosegue così il percorso avviato con successo nella sua prima edizione, potenziando i servizi offerti e ampliando la rete degli sportelli su scala nazionale.

A Matera, l’iniziativa è coordinata da Adiconsum, con il coinvolgimento diretto della presidente provinciale Marina Festa, che ha evidenziato l’importanza dell’assistenza personalizzata per affrontare in modo efficace le difficoltà economiche. “La crisi continua a colpire duramente molte famiglie e piccole imprese, rendendo spesso impossibile far fronte ai debiti accumulati. Riparto nasce per dare risposte concrete”, ha dichiarato.

Attraverso 32 sportelli attivi in tutta Italia e un servizio di assistenza online, Riparto offre strumenti concreti per la programmazione e la ristrutturazione del debito, anche mediante accordi stragiudiziali e le procedure previste dal Codice della crisi.

L’obiettivo è quello di creare nuovi modelli di collaborazione tra soggetti sociali ed economici, generando una rete solida di protezione per chi vive condizioni di disagio finanziario.

Lo sportello Riparto di Matera è attivo in via Ettore Maiorana n. 31. Per informazioni e richieste di consulenza è possibile contattare il numero 0835.3304538, il cellulare 320.6207394 o scrivere all’indirizzo email matera@adiconsum.it.

