Il Cerignola insiste per Viola: sorpassato ancora il Nardò nella corsa al portiere

Sorpasso, controsorpasso e contro-controsorpasso: la telenovela Antonino Viola sta per chiudersi in favore dell’Audace Cerignola. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il portiere di proprietà del Lecce piaceva sia agli ofantini che ai granata. Dopo una prima proposta dell’Audace, il Nardò era tornato forte sul classe 2003, con tutte le intenzioni di confermarlo in Salento dopo l’ottimo rendimento della passata stagione. Nelle ultime ore però il Cerignola avrebbe rilanciato, riottenendo una posizione di vantaggio sulla corsa al talentuoso portiere. Difficilmente ora il Nardò riuscirà ad ottenere il tanto desiderato ritorno del promettente estremo difensore, pronto ad accettare l’offerta del ds Elio Di Toro. Verosimilmente Antonino Viola giocherà il prossimo campionato di Serie C, il suo primo tra i professionisti.

