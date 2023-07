Virtus, parla il dg Fracchiolla: “Quattro o cinque operazioni in chiusura”

Quattro o cinque operazioni solo da ufficializzare, per le quali bisognerà attendere l’inizio della prossima settimana. Il direttore generale della Virtus Francavilla Domenico Fracchiolla ha fatto il punto sul calciomercato ai nostri microfoni, specificando come (assodate le uscite di Patierno, Idda e Maiorino) sia ora tempo di pensare anche alle entrate: “Non abbiamo fretta, anche se abbiamo deciso di cambiare tanto. A breve inizieremo a chiudere gli acquisti. Per Nicoli è una semplice questione di tempo, abbiamo avuto solo qualche intoppo burocratico, ma è tutto ok. Altre quattro o cinque operazioni verranno ufficializzate la prossima settimana”.

Quello del terzino sinistro Simone Nicoli sarà il primo innesto, con il calciatore ex Prato pronto alla prima esperienza fra i professionisti. Poi sarà il turno di Gabriele Artistico, centravanti classe 2002 di proprietà del Parma, in arrivo a titolo definitivo. L’attaccante ex Gubbio e Renate è dunque pronto a legarsi alla Virtus Francavilla, così come Arensi Rota. Il laterale greco ex Monopoli potrebbe arrivare grazie ad uno scambio di esterni, che vedrebbe Elimelech Enyan passare all’Alessandria dopo l’esperienza in prestito all’Aquila Montevarchi.

Venerdì 14 luglio, intanto, verrà presentato mister Alberto Villa, mentre lunedì 24 è previsto il raduno alla Nuovarredo Arena, prima di partire in ritiro.

