Monopoli, ufficiale: Claudio De Luca è il nuovo allenatore della Primavera

Confermata la nostra anticipazione: Il Monopoli ha comunicato di aver affidato la guida tecnica della formazione Primavera a mister Claudio De Luca. Classe 1981, nativo di Castellana Grotte, mister De Luca è il profilo scelto dal club per guidare i giovani biancoverdi nel prossimo prestigioso campionato di Primavera 2. Per Claudio De Luca si tratta di un ritorno a Monopoli in quanto è stato l’allenatore della prima squadra nella s.s. 2011/12 vincendo il Campionato di Eccellenza ed in Serie D nelle successivi due campionati; dopo aver lasciato Monopoli, mister De Luca ha allenato in Serie D il Bisceglie, Gravina e dopo una stagione nell’under 16 del Bari, ha guidato Team Altamura, Brindisi, Bitonto e nell’ultima stagione Francavilla in Sinni e Lamezia.

Queste, le prime dichiarazioni di mister De Luca: “Appena ho ricevuto la chiamata dalla società non ho esitato ad accettare l’incarico perchè conosco la città, ho allenato il Monopoli per 3 stagioni ed è una piazza passionale che vive di calcio; la presenza del Presidente Rossiello e di Claudio Doria mi hanno dato una motivazione in più in quanto condividiamo la stessa visione del calcio. Ho iniziato la mia carriera allenando i giovani e per me lavorare con i ragazzi rappresenta un fattore di crescita, perchè il nostro obiettivo è la loro crescita a 360° e daremo il massimo per portare in prima squadra quanti più ragazzi possibile”. La società contestualmente ringrazia mister Caricola per il lavoro svolto nell’ultima stagione augurandogli le migliori fortune nel prosieguo della sua carriera professionale.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp