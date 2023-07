Mini-ritiro in Toscana per la Virtus Francavilla: si parte il 31 luglio

Come confermato ai nostri microfoni dal presidente Antonio Magrì, la Virtus Francavilla andrà in ritiro in Toscana dal 31 luglio al 6 agosto. La scelta della società è caduta su San Sepolcro, località in cui verrà organizzato un triangolare amichevole con i padroni di casa del San Sepolcro e l’Arezzo. Il raduno alla Nuovarredo Arena è invece fissato per lunedì 17 luglio.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp