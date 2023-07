Barletta Calcio, restano Russo e Di Piazza: attesa per i primi acquisti

BARLETTA – Manca soltanto l’ufficialità in casa Barletta per la riconferma di Sante Russo. L’esterno cerignolano sarà ancora un calciatore biancorosso e, con tutta probabilità, sarà il primo a rinnovare il suo contratto. Mentre sono in via di discussione le riconferme di Milella e Cafagna, un’accelerazione importante riguarda in queste ore la permanenza di Matteo Di Piazza. L’attaccante siciliano, contattato da Dimiccoli e Pavarese, sarebbe prossimo al prolungamento del contratto per un’altra stagione. Attesi risvolti entro metà settimana.

Novità rilevanti, invece, sono attese tra martedì e mercoledì per il futuro di Andrea Petta. Il centrale difensivo, di ritorno in Italia, valuterà una proposta di rinnovo da parte dei biancorossi, ma il Trapani risulterebbe attualmente in vantaggio nella corsa al calciatore.

Tra i possibili volti nuovi, invece, potrebbero essere momenti decisivi per l’approdo a Barletta di Pablo Burzio. Il centravanti argentino, seguito dal procuratore Giuseppe Abruzzese, avrebbe dato il suo ok al trasferimento al Puttilli, ma è in corso di definizione la cifra dell’operazione. Restano in stand-by Lorenzo e Samuele Sorrentino, che potrebbero rimanere a Giugliano il primo e a Benevento il secondo, dopo un anno in prestito al Matese.

In mezzo al campo, ormai lontano Aliperta, sembrerebbe Acampora il principale candidato. Dimiccoli e Pavarese, con la collaborazione di Ginestra, starebbero sondando anche un altro profilo del girone H per implementare la mediana. Novità attese anche in questo caso a metà settimana, in concomitanza con la conferenza stampa annunciata dalla società. Con l’intera dirigenza nuovamente operativa in città, diventa necessario ufficializzare i primi nomi.

