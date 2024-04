Bari, Romito: ‘Centrodestra è progresso, trasparenza, onesta’

“Voglio dire a Nichi Vendola che in Puglia e a Bari di grottesco c’è solo il teatrino stomachevole che il centrosinistra ha messo in piedi negli ultimi tre mesi, facendo finta di litigare il mattino e poi la sera continuavano a sostenere la giunta e il consiglio in Regione Puglia e al Comune di bari. Di stomachevole c’è soltanto la mancanza di coerenza di chi vuole rappresentare il cambiamento, ma nei fatti rappresenta soltanto la vera continuità di questi 20 anni. Noi rappresentiamo la nuova stagione, fatta di progresso, trasparenza e onestà. Il centrodestra barese si candida per rappresentare e tessere la nuova stagione per Bari”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra al Comune di Bari, Fabio Romito, inaugurando il suo comitato nel centro di Bari.

