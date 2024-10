Bari, elicottero cade su auto: è una esercitazione

BARI – Elicottero collide con un’auto e quest’ultima prende fuoco. Tutto questo all’aeroporto di Bari ma fortunatamente è solo un’esercitazione. Nella notte tra martedì e mercoledì, i vigili del fuoco del capoluogo pugliese, con il personale di Adp e del 118, hanno messo su questo “Incidente a basso impatto con incendio”. L’esercitazione ha previsto una simulazione di una collisione tra un elicottero ed un veicolo con conseguente incendio. Il tipo di esercitazione tra i vari obbiettivi ha quello di intervenire velocemente per salvaguardare la vita umana dei coinvolti, estinguere e gestire l’incendio, mettere in sicurezza i luoghi, familiarizzare con le comunicazioni radio e il sedime aeroportuale . Tutto si è svolto per il meglio e anche gli osservatori presenti hanno potuto prendere dei dati importanti che saranno oggetto di pianificazioni e procedure future.

