Regione, capi dipartimento in proroga fino a fine mandato

Bari – Di proroga in proroga: i capi dipartimento di via Gentile restano in sella fino al termine della consiliatura regionale. La giunta delle scorse ore ha approvato il prolungamento degli incarichi fino al 31 dicembre. Intanto, la prossima settimana si torna in aula con la riforma dello Statuto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author