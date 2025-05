Accoltella amico per non aver consumato droga insieme: 23enne ai domiciliari

BARI – È stato convalidato il fermo di Domenico Capriati, il 23enne che nella notte tra martedì e mercoledì scorsi avrebbe accoltellato un suo amico 38enne reo di non aver voluto consumare droga in auto con lui.

Capriati – ristretto ai domiciliari – era stato individuato già a poche ore dall’aggressione: la vittima lo avrebbe segnalato alle autorità appena arrivato all’ospedale San Paolo di Bari con ferite basso ventre, alla spalla e all’avambraccio e qualche escoriazione in volto denunciando di aver litigato con il 23enne perché non voleva assumere dello stupefacente. Il 38enne ne avrà per una ventina di giorni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author