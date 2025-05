Sanità, i lavoratori del privato incrociano le braccia

Bari – Chiedono la riapertura immediata del tavolo di trattative e il vincolo dell’applicazione del miglior contratto di settore per chi ottenga di erogare le prestazioni del servizio sanitario regionale. I lavoratori della sanità privata incrociano le braccia, sit in ai piedi del palazzo di via Gentile.

“Lo scorso 13 maggio abbiamo incontrato nella sede Aiop Puglia i rappresentanti delle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, per ascoltare le loro richieste in vista dello sciopero nazionale di oggi. È stato un incontro costruttivo e ha gettato le basi per il raggiungimento di un obiettivo comune: la salvaguardia del lavoro in ambito sanitario”. Commenta così Fabio Margilio, presidente Aiop Puglia. “Condividiamo la loro posizione e quella dei lavoratori che sono delle risorse fondamentali per le strutture sanitarie; tuttavia, urge un adeguato finanziamento da parte del Governo, oggi indispensabile per aggiornare i tariffari del SSN e, di conseguenza, il salario del personale impiegato. La posizione di Aiop Puglia è in linea con quella dell’associazione a livello nazionale, ovvero che per far funzionare il sistema in maniera efficiente e sostenibile, serve un intervento economico coerente da parte del Governo. Sebbene nel 2024-2025 siano stati compiuti passi in avanti, resta irrisolto il nodo dei livelli tariffari, sia ambulatoriali che ospedalieri, ormai datati e non più sostenibili. Adeguare le tariffe – conclude Margilio – significa garantire la sostenibilità e la qualità delle cure, rispondere in modo efficace alla crescente domanda di salute da parte dei cittadini e contribuire anche a ridurre le liste d’attesa”, si legge nella nota.

