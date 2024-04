Sisto, ‘Bari ha bisogno di cambiare rotta col Centrodestra’

“Nessuno è più garantista di me, ma non si può non vedere, non si può non avere voglia di cambiare questa città (Bari, ndr) e di cambiarne il corso. Noi vogliamo una parola, trasparenza. Vogliamo ci sia chiarezza sulle assunzioni e sulle scelte politiche, che non ci siano più assessori affidati alla criminalità”. Lo ha detto Francesco Paolo Sisto, viceministro alla Giustizia, all’inaugurazione del comitato elettorale di Fabio Romito, candidato sindaco del Centrodestra al Comune di Bari.

”In questi anni abbiamo subito solo silenzi, nessuno riusciva a dire che il re è nudo, ma oggi possiamo dirlo: il re è nudo. Siamo davanti a una necessità di cambiare rotta, ci vuole un vero nuovo corso che soltanto il Centrodestra può garantire nella persona di un giovane esperto, che sa cos’è la politica e ha tutti i numeri e titoli per una campagna generazionale”, ha concluso Sisto.

