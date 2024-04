Futsal A2/M, New Taranto: capitan Bottiglione primo riconfermato

Il percorso di programmazione verso il prossimo campionato di Serie A2 Élite è già iniziato alcune settimane fa in casa New Taranto calcio a 5. La società, vigile sul mercato, ha deciso di rinnovare per l’ottavo anno consecutivo il contratto con Gianluca Bottiglione.

Il laterale, classe 1997, è reduce da una stagione esaltante, terminata con la promozione nella seconda serie: un traguardo raggiunto anche grazie alle 19 reti messe a segno dal giocatore della formazione ionica, oltre agli innumerevoli assist forniti ai propri compagni di squadra.

La leadership e il carattere di capitan Bottiglione al servizio della New Taranto anche nella stagione 2024/2025. Un accordo raggiunto in brevissimo tempo: «Dopo aver trascorso sette anni in questa splendida società, era quasi scontato accettare nuovamente la proposta, qualora si fosse presentata l’occasione. Il club ha deciso di credere nuovamente in me e non ho esitato un istante: sono felicissimo di indossare ancora i colori più belli del mondo. La dirigenza non mi ha mai fatto mancare niente, è un ambiente meraviglioso, di amicizia e di fratellanza. Abbiamo condiviso tante gioie e dolori e la società è riconoscente di questo. Ringrazio la famiglia Britannico e il presidente Malizia per la riconferma: sarà il mio ottavo anno consecutivo. Per me è un motivo di orgoglio e di responsabilità indossare questa maglia, perché in campo si è chiamati a dare il doppio rispetto ai proprio compagniche vengono da altre città. Sono chiamato a dare l’esempio e far capire loro che questa città merita tanto: la maglia va onorata, rispettata e sudata il doppio rispetto alle altre. Noi tarantini siamo sanguigni e vogliamo dare sempre il massimo per questa causa».

Nonostante la New Taranto sia una neopromossa in Serie A2 Élite, le ambizioni societarie e di capitan Bottiglione non cambiano, anzi: «Vogliamo migliorare e fare ancora meglio rispetto all’anno precedente. Voglio contribuire con gol e assist, perché è il miglior modo per aiutare i miei compagni. Il progetto della società è un progetto a lungo termine: non a caso abbiamo scalato categorie per tre anni consecutivi. Spero che il prossimo campionato ci riservi tante belle emozioni e traguardi da raggiungere, perché la New Taranto merita tantissime soddisfazioni».

