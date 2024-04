Tennis, esordio amaro per il CT ‘Giovanni Stasi’ di Galatina

Inizio in salita per il CT “G. Stasi” di Galatina contro l’Amp Pavia, squadra che ambisce alla promozione diretta in serie A. Il team, capitanato da Donato Marrocco, ha subito un secco 4-2 nella prima partita in casa in contrada Guidano.

Ecco tutti i risultati nei singoli: Cardinale Andrea contro Cerchi Tommaso 6-7/5-7, Fuele Matyas Lajos contro Gengel Marek 6-3/2-6/5-7, Duma Jacopo contro Boi Giovanni Enrico 1-6/1-6, Bellifemine Alessandro Raffaele contro Martin Manzano Juan Cruz vinta a tavolino.

Per quanto riguarda i doppi Novo Ignacio/Duma Jacopo contro Gengel Marek/Chiappini Daniele 2-6/2-6 e Bellifemine Alessandro Raffaele/Cardinale Andrea contro Boi Giovanni Enrico/Cerchi Tommaso 7-6/3-6/10-6.

«Conoscevamo il valore dei nostri avversari – ha dichiarato il capitano e direttore tecnico Donato Marrocco – e che sarebbe stata molto dura. Speravamo in un pareggio ma purtroppo i crampi a cardinale prima e a Fuele poi hanno condizionato i risultati dei due singoli. Complice il caldo ed un po’ di sfortuna abbiamo dovuto arrenderci ad una squadra molto forte attrezzata per la promozione diretta in serie A. Da domani saremo già a lavoro per preparare la prossima trasferta a Ragusa».

