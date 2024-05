Scherma, il pugliese Nardella argento ai Nazionali Gold Assoluti

Emanuele Nardella, sciabolatore di San Severo (Foggia) in forza al Centro Sportivo Esercito, ha vinto la medaglia d’argento nella sciabola maschile in occasione dei Campionati Nazionali Gold Assoluti di Terni.

Fatale, per l’atleta sanseverese, l’ultima stoccata nella finale con Lapo Jacopo Pucci del Piccolo Teatro Milano.

Nei turni precedenti Nardella aveva sconfitto 15-14 Gaspar Latham Umana della Scherma Ariccia, Alessandro Perugini (Frascati Scherma) per 15-10, l’altro frascatano Matteo Ottaviani per 15-4, Roberto Zini (Petrarca Scherma) per 15-9 e Mattia Siano (Milleculure Napoli) per 15-14.

Medaglia di bronzo, oltre che per Siano, anche a Cosimo Bertini della Fides Livorno.

Posto tra i migliori otto nell’ordine anche per Stefano Scepi (Scherma Ariccia), Roberto Zini (Petrarca Scherma), Filippo Simionato (Officina della Scherma Venezia) ed il foggiano Riccardo Maestri del Circolo Schermistico Dauno.

