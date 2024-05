La festa è tutta del Boemondo Canosa, il rammarico per il Futsal San Martino. Contrasto inevitabile quando si conclude una finale, nello specifico quella dei play off di serie C/2 di calcio a 5. Atto decisivo per stabilire chi sale in serie C/1 insieme a Cassano Murge e Futsal Veglie.

Al termine di 60 minuti intensi ed emozionanti, la spunta il Boemondo Canosa davanti a centinaia di tifosi di casa. Finisce 3 a 2 con il Futsal San Martino che però impatta meglio la gara trovando il momentaneo vantaggio al settimo con il tocco ravvicinato di Angelini.

La tensione toglie lucicità al Canosa che, però, trova il pari sulla conclusione potente di Subrizio. Il dieci di casa potrebbe far chiudere la prima frazione in vantaggio ai suoi ma da zero metri e a porta sguarnita centra il palo. Ripresa con il Canosa più propositivo anche se il gol del vantaggio nasce da un’azione contestata dai calcettisti del Futsal San Martino: Castellana perde palla probabilmente subendo fallo, per gli arbitri è tutto regolare e sul tre contro uno, Caputo trova il tocco vincente.

Il Futsal San Martino sbanda e il Boemondo Canosa va vicino al tris con il palo colpito da Cristiani che non sbaglia, invece, sul calcio da fermo al minuto 22.

Con il portiere di movimento gli ionici rientrano in gara grazie all’autorete di Quinto su conclusione di Salamina, ma non basta la superiorità numerica dopo l’espulsione di Subrizio, per trovare il pareggio che avrebbe mandato la sfida ai supplementari. Il Boemondo resiste sino al triplice fischio che vale promozione e festa finale. Il rammarico del Futsal San Martino è mitigato dagli applausi dei tifosi al seguito.

