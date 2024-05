Happy Casa Brindisi, la conferenza di coach Bucchi live

BRINDISI – Piero Bucchi torna alla guida dell’Happy Casa Brindisi dopo otto stagioni, l’ex coach di Sassari è stato scelto dalla società per centrare al primo tentativo il ritorno in Serie A dopo la stagione appena conclusa e che ha visto i brindisini retrocedere in A2. Coach Bucchi è l’artefice dell’ultima promozione in massima serie dell’Happy Casa Brindisi nella stagione 2011/2012, in cui arrivò anche la storica vittoria della Coppa Italia di Lega Due. Un quinquennio sulla panchina biancoblu terminato nel 2016. Per lui un contratto biennale.

Il presidente Nando Marino apre la conferenza stampa: “Non pensavo di trovare tutte queste persone in un sabato pomeriggio afoso ed a venti giorni da una cocente delusione. Subito dopo quella partita abbiamo pensato immediatamente che questa storia avrebbe meritato una ripartenza veloce. La prima telefonata l’ho fatta ad un amico, Piero Bucchi, che ho continuato a sentire in tutti questi anni. Abbiamo vissuto momenti gloriosi, come quello pre-Covid, e momenti complicati, la stima reciproca non è mai mancata. Bucchi torna a Brindisi con la “cazzimma” giusta per riportarci in Serie A, gli faccio il mio in bocca al lupo”.

Presente anche il sindaco di Brindisi, : “Sono felice che coach Bucchi sia tornato con noi, sono vicino insieme a tutta l’amministrazione al progetto dell’Happy Casa Brindisi, un progetto che va oltre lo sport. Brindisi è la stella del sud, con tutto il rispetto per le altre piazze, e dovremo continuare ad esserlo”

