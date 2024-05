Monopoli, Taurino: ‘Vogliamo essere padroni del nostro destino’

(Di Lorenzo Ruggieri) Novanta minuti separano il Monopoli dal sogno salvezza o dall’incubo della Serie D. Spinti dai propri sostenitori, i biancoverdi proveranno a centrare il mantenimento della categoria contro i rivali della Virtus Francavilla. Al ‘Veneziani’ i padroni di casa avranno a disposizione due risultati su tre. Taurino, però, suona la carica: “Avere il doppio risultato a disposizione è un vantaggio effimero. Chi non ha nulla da perdere, infatti, può essere più spavaldo. Noi, però, non abbiamo speculato a Francavilla e non lo faremo nemmeno domani. Vogliamo essere padroni del nostro destino e non giocare sul singolo episodio”.

Disponibili e infortunati: “Il gruppo sta bene ma valuteremo qualche acciaccato nel corso della rifinitura di oggi. I lungodegenti, La Vardera e Fazio non saranno della partita”.

Una finale: “La settimana è stata buona ma non mi è piaciuta la narrazione degli ultimi giorni. Più di qualcuno ha sostenuto come fossimo molto più forti della Virtus ma non è così. Abbiamo disputato una buona partita in trasferta, come testimoniano i dati. Siamo contenti della prestazione e del fatto che la maggior parte dei tifosi sia rimasta soddisfatta. Siamo arrivati all’epilogo della stagione e domani sarà l’ultima finale, in cui ci sarà da lottare e sarà fondamentale l’aspetto mentale in un match ricco di insidie”.

Lucidità: “Domani servirà molta lucidità. La salvezza dovrà essere merito di tutta la città e tutti devono contribuire. Vogliamo fare in modo che domani diventi una festa. Se qualcuno vorrà sfogarsi, lasci libero i ragazzi e lo dica a me. Servirà supportare la squadra, soffrire insieme per raggiungere un traguardo fondamentale per tutta la città”.

Tifosi: “Il calcio è imprevedibile, a Francavilla abbiamo disputato una buona partita ma domani potrebbe essere tutt’altra gara. Dobbiamo restare sul pezzo. I tifosi ci hanno sempre incoraggiati e spero di regalare loro una grande gioia”.

