Cerignola, Malcore verso l’addio. Il suo consulente: “È stata una storia bellissima”

Per quattro anni è stato uno dei punti riferimento della squadra e oggetto del desiderio di molti club durante il calciomercato. Adesso, però, la storia d’amore tra Giancarlo Malcore e il Cerignola potrebbe terminare, nonostante l’attaccante abbia ancora un anno di contratto con il club dell’ambizioso presidente Nicola Grieco. I numeri sono impressionanti: 75 gol in 140 presenze tra Serie C e D, decine di assist. Due volte capocannoniere in Serie D. A confermare l’indiscrezione Luigi Romano, consulente del calciatore che conferma in qualche modo le dichiarazioni che aveva rilasciato ai nostri microfoni il ds Elio Di Toro: “Si, non posso negare che la storia tra Giancarlo e il Cerignola sembra destinata a finire. Ma con grande serenità. È stato un rapporto bellissimo, ricco di soddisfazioni. In questi quattro la società ha dato tanto al ragazzo e lui ha ricambiato la fiducia offrendo tutto se stesso a questo club e alla città. Giancarlo è legatissimo a Cerignola, ne è la dimostrazione il fatto che abbia rifiutato spesso, soprattutto la scorsa estate, offerte importantissime sia sul piano economico che progettuale“. Nell’ultima parte della stagione, però, qualcosa sembra essersi inceppato: “Probabilmente dopo quattro anni ci sono state legittime incomprensioni, cose che accadono, tanto nella vita quanto nel calcio”, spiega Luigi Romano, che sul futuro del calciatore preferisce non sbilanciarsi: “Non posso negare che abbiamo già ricevuto diverse chiamate, vedremo quello che accadrà nei prossimi giorni. Vogliamo valutare attentamente“.

