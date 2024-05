Pallamano A/Gold, playoff scudetto: Fasano vince Gara1 di semifinale

La Sidea Group Junior Fasano fa sua Gara 1 delle semifinali dei playoff scudetto, sbancando il Palasport Karl Wolf di Merano con il risultato di 23-25, punteggio che non rende adeguatamente merito alla grande prestazione dei biancazzurri, avanti nella ripresa in più circostanze sul +8 sull’Alperia Black Devils.

La formazione fasanese, seguita in Alto-Adige da un cospicuo gruppo di sostenitori, tenta subito l’allungo (1-3 al 6’), per poi essere agganciata sul 3-3 al 10’ dai locali in un avvio condizionato più dalla bontà delle fasi difensive, che dall’efficacia dei rispettivi attacchi. Un break di 3-0 a favore della Junior tra 10’ e 15’ (da 4-4 a 4-7) cambia però l’inerzia dell’incontro, che tende a propendere per la squadra capitanata da Flavio Messina, avanti sul +4 al 28’ (8-12) e rientrati negli spogliatoi all’intervallo sul 10-13.

Il team biancazzurro accelera ulteriormente a inizio ripresa, con il divario che al 42’ tocca le 8 reti (12-20), grazie anche ad una serie formidabile di parate di Alessandro Leban, grande protagonista del match, favorito anche dall’eccellente prestazione difensiva dei suoi compagni Zeljko Beharevic, Tobias Torbjornsson Filippo Angiolini e Joao Marinho Da Cunha. Sul fronte offensivo è invece Marko Knezevic a siglare il maggior numero di reti, con 10 marcature complessive ed un 100% dalla linea dei 7 metri.

Il +8 permane fino al 47’ (15-23), con la Junior che sigla l’ultima rete, quella del 19-25 al 55’, prima che un parziale di 4-0 da parte dei Black Devils rendesse meno amaro il risultato finale per i padroni di casa, arresisi dunque alla sirena sul 23-25 senza mai minare concretamente le chances di vittoria di Pablo Cantore e compagni.

Passata in vantaggio nella serie, la Sidea Group ora è chiamata a chiudere il discorso qualificazione alle finali dei playoff scudetto: Gara 2 che si disputerà giovedì 23 maggio nel palazzetto dello sport di Contrada Vigna Marina (fischio d’inizio alle ore 20)l

”I ragazzi hanno una fame incredibile – dichiara coach Vito Fovio -. . Negli ultimissimi minuti abbiamo un po’ staccato il pedale e dispiace perché avremmo potuto vincere con un punteggio migliore, ma quello che contava era ottenere l’intera posta in palio. Comunque, non abbiamo fatto ancora niente, ci attende ora Gara 2 in casa, da far nostra assolutamente per conquistare subito il pass per le finali. L’obiettivo dunque, è far sì che la serie non si allunghi a Gara 3, così da poter usufruire di più giorni possibili per preparare le partite che assegneranno il titolo che siamo chiamati a difendere”l

Alperia Black Devils-Sidea Group Junior Fasano 23-25 (10-13 p.t.)

Alperia Black Devils: Fadanelli, Romei 4, Visentin, Gerstgrasser 1, Stricker 1, Fasanelli, Wolf 3, Colleluori, Wierer 2, Raffeiner 3, Martini 4, Haj Frei, Milovic 4, Glisic-Gligorijevic 1, Starcevic. All.: Eduard Von Grebmer.

Sidea Group Junior Fasano: Ciaccia, Torbjornsson 3, Angiolini 1, Pugliese 3, Leban, Messina 1, Boggia, Gallo, Cantore 1, Marinho Da Cunha 6, Beharevic, Knezevic 10, Corcione, Rubino. All.: VIto Fovio.

Arbitri: Castagnino-Manuele.

Semifinali Play Off

Gara 1 – 18 maggio:

Alperia Black Devils-Sidea Group Junior Fasano 23-25

Conversano-Brixen 36-33.

Gara 2 – 23 maggio, Gara 3 – 25 maggio (eventuale)

Sidea Group Junior Fasano-Alperia Black Devils

Brixen-Conversano

Finali Play-Off

Gara 1* 29 maggio, Gara 2** 1° giugno, Gara 3** (eventuale) 3 giugno.

*Si disputa in casa della peggiore classificata; si disputano in casa della migliore classificata.

1° turno Play-Out

Gara 1 – 18 maggio

Secchia Rubiera-Macagi Cingoli 33-31

Trieste-Pressano 16-21.

Gara 2 – 23 maggio, Gara 3 – 25 maggio (eventuale)

Macagi Cingoli-Secchia Rubiera

Pressano-Trieste



2° turno Play– Out – Si affrontano le perdenti del 1° turno.

Gara 1* 29 maggio, Gara 2** 1° giugno, Gara 3** (eventuale) 3 giugno.

*Si disputa in casa della peggiore classificata; si disputano in casa della migliore classificata.

