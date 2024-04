Circolo Vela Bari: Optimist, Ilca e 29er sul podio in tutta Italia

Un fine settimana a tutta vela per il CV Bari impegnato in trasferta in tutta Italia con Optimist, Ilca e 29er per partecipare alle diverse regate di categoria. Molto buoni i risultati di tutte le squadre che dimostrano, ancora una volta, come costanza e determinazione siano importanti per crescere e migliorare, non senza però quel tocco di leggerezza e divertimento che nella filosofia del Circolo deve contraddistinguere sempre la pratica sportiva.

Optimist

Ben 140 i giovani timonieri impegnati nella prima Selezione Nazionale Optimist organizzata a Marina di Carrara dal locale Club Nautico. Tra loro sei i ragazzi del coach Beppe Palumbo, rientrati tra le eccellenze della classe. Tutti appartenenti alla divisione A, ovvero di età compresa tra gli 11 e i 15 anni, gli atleti baresi hanno completato la prima delle due tappe finali di selezione (la seconda a Cagliari a fine maggio) per campionati Europei e Modiali.

Cinque le prove portate a termine sulle 9 programmate. Nonostante qualche difficoltà incontrata i biancorossi sono riusciti a difendersi con Nicola Di Pilla che ha conquistato il 3⁰ posto tra i nati 2012 e 27° in classifica generale, seguito da Marco De Nicolò 3⁰ dei nati 2013 e 56° in generale. “I ragazzi sono stati bravi – ha commentato il tecnico Beppe Palumbo –. A fronte di condizioni meteomarine difficili con qualche difficoltà di troppo nella seconda giornata quando si sono disputate 3 prove con 12-15 nodi di scirocco con onda, alla fine hanno saputo mantenere la giusta concentrazione per arrivare a chiudere nel migliore dei modi la regata”.

ILCA

Quattro le giornate della Regata nazionale per la classe Ilca in trasferta a Marina di Campo (Isola d’Elba) per la terza tappa dell’Italia Cup organizzata dal Club del Mare.

Gli atleti provenienti da tutta Italia hanno portato a termine sette prove per gli Ilca 4 e gli Ilca 6 e otto per gli Ilca 7 grazie ad un vento proveniente sempre dai quadranti meridionali.

Sette gli atleti del CV Bari presenti, accompagnati da coach Riccardo Sangiuliano. Molto bene la squadra Ilca 4 del CV Bari con Francesco Stabile e Martina Volpicella entrati in Gold mentre Alice Mirizzi, Francesco Romani, Martina Palumbo e Roberto Toscano in Silver. Batteria unica, infine, per gli Ilca 7 dove per il CV Bari era inserito Nicolò Barracane. Al termine delle regate ottimo il risultato di Martina Volpicella classificatasi come 2ª femminile Under 16 e Francesco Stabile che ha conquistato il 12° posto su 176 partecipanti.

“Le regate sull’Isola d’Elba sono state un’ottima occasione di test e allenamento in vista dell’Europa Cup in programma a Punta Ala dal 2 maggio. I ragazzi sono stati molto bravi nella lettura del campo di regata e nella gestione delle prove, hanno dimostrato di star crescendo e i risultati sono arrivati. Adesso, imparando anche dai piccoli errori commessi per migliorare ancora di più, ci dobbiamo preparare per il prossimo importante appuntamento” ha commentato il coach Sangiuliano.

29er

Due gli equipaggi accompagnati a Marina di Ravenna dal tecnico Giordano Bracciolini per la 3ª Regata Nazionale 29er. Si tratta di Martina Mazzeo con Davide Gisel e di Alessandra Coco e Arianna Piacente, giovani agonisti di 29er con tanta esperienza da coltivare.

Eppure, nelle giornate di prove i baresi hanno fatto vedere il loro valore sul campo di regata ai 55 iscritti alla manifestazione, compresi i tre equipaggi Sloveni arrivati in Italia per un allenamento ad alti livelli.

Dopo 13 prove di cui 7 qualifiche e sei finali i due equipaggi, entrambi in Gold, hanno chiuso la regata di Marina di Ravenna ottenendo ottimi piazzamenti. Per Alessandra Coco e Arianna Piacente è arrivato infatti il 2° posto femminile e 13° overall dopo una serie di qualifiche e finali eccellenti.

Molto bene anche Martina Mazzeo e Davide Gisel che chiudono al 28° posto nella loro prima Gold. “Sono davvero molto contento della prestazione – commenta il tecnico Bracciolini –. I ragazzi hanno confermato l’ottimo lavoro che stanno svolgendo e le grandi potenzialità di tutta la squadra”.



