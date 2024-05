Nelle ultime 72 ore tre incidenti, due morti e un indagato per omicidio stradale nel nord Barese. Ieri sera un’auto è finita fuori strada sulla Corato-Ruvo. Domenica uno scontro frontale è costato la vita all’amministratore di Amiu Trani, mentre nella serata una famiglia è finita fuori strada, la bimba di otto mesi, che era in grembo alla madre, è morta poche ore dopo per le ferite riportate.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author