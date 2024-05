Torre Santa Susanna, firmato atto di compravendita della caserma

È stato sottoscritto l’atto di compravendita della caserma dei Carabinieri di Torre Santa Susanna in favore dell’Arma dei Carabinieri.

L’atto di trasferimento della proprietà del bene è stato redatto dal Segretario generale, dott.ssa Angela Nozzi, in qualità di ufficiale rogante e sottoscritto, per il comune dall’Ing. Francesco Miccoli, Responsabile del Settore LLPP dell’ente, su delega della Giunta comunale, per lo Stato Italiano – Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Ing. Antonio Ottavio Ficchì, Direttore della Direzione regionale Puglia e Basilicata dell’Agenzia del Demanio, ha controfirmato, in accoglimento del bene, il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, Comandante Legione Carabinieri Puglia.

L’Amministrazione comunale è stata rappresentata dal Sindaco, On.le Dott. Michele Saccomanno, dal Vicesindaco, Nicola Tieni e dall’assessore ai Lavori Pubblici, Marcella Di Gaetano.

Il Sindaco, il Generale dei Carabinieri ed il Direttore dell’Agenzia del Demanio hanno sottolineato nelle allocuzioni di saluto l’importanza in sé della compravendita della caserma dei Carabinieri tra enti dello Stato, evidenziando l’esempio sinergico di collaborazione in favore della legalità e della sicurezza sociale.

