Pallanuoto B/M, playoff: alla Waterpolo Bari Gara 1 con Palermo

Buona la prima. La Waterpolo Bari batte il Cus Palermo 14 a 11 nella prima sfida palyoff e si guadagna il primo match ball per accedere alla finale che potrebbe sancire il ritorno dei biancorossi in A. Occasione che arriverà già domani con la sfida di ritorno in terra siciliana.

Una partita tosta ma giocata col piglio della grande quella di sabato scorso contro la quarta del girone 4 per i ragazzi allenati da Paolo Baiardini. A testimoniarlo lo score, che ha visto chiudersi la prima frazione sul 4 a 4, dopo un botta e risposta tra le due compagini proseguito nel secondo quarto, nel quale capitan Gigi Foglio e compagni hanno provato più volte l’allungo con continui strappi, nel gioco e nel risultato, che hanno portato anche al più tre, colmato dagli avversari in grado di rifarsi sotto al termine del tempo, chiuso sul 9 a 8 dai biancorossi.

La squadra di Baiardini è stata brava a non scomporsi e a continuare incessante nel proprio gioco, con nuoto e ritmo serrato, che hanno permesso di scavare il solco decisivo proprio nella terza frazione con le reti di Davide Lamacchia e del capitano. Un parziale di 2 a 0 che ha fatto pendere decisamente l’ago della bilancia in favore della Waterpolo, brava ancora a controllare il tentativo di ritorno dei siciliani e a chiudere l’incontro a proprio favore. Tre le reti di giornata di Foglio, due a testa per Davide Lamacchia, De Santis, Moretti e Sifanno, una per Di Pasquale, Andrea Lamacchia e Scolletta.

Soddisfatto a fine gara Baiardini. “Partita ben preparata e controllata – ha spiegato l’allenatore a fine gara -. I ragazzi si sono comportati bene e seguito il piano partita. Abbiamo lasciato purtroppo qualche gol per ingenuità o sufficienza, ma i ragazzi palermitani hanno delle qualità importanti e le hanno sapute sfruttare a loro favore. Dobbiamo correggere immediatamente queste sbavature. Credo che entrambe le squadre si siano affrontare a viso aperto ed abbiano su tutto regalato un bel momento di sport offrendo spunti tecnici individuali e tattici interessanti. Sarà una bella partita anche a Palermo per il ritorno di domani dove proveremo a chiudere la serie. In ogni caso nulla è ancora stato fatto e dobbiamo pensare di lavorare ancora meglio”.

L’appuntamento con Gara 2 è quindi domani martedì 21 maggio alle 20.45 (dovesse esserci necessità della terza sfida, il programma la prevede sabato 25 a Santa Maria Capua Vetere, dove la Waterpolo Bari gioca le partite casalinghe per indisponibilità dello Stadio del Nuoto).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author