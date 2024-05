Serie C: Monopoli, vicino il rinnovo di Chiricallo

Monopoli ripartirà da Marcello Chiricallo sulla poltrona di diesse. Il dirigente barese ha gestito una situazione complicata, portando la squadra a ridosso della zona salvezza diretta e a salvarsi attraverso i playout contro la Virtus Francavilla. Una vera e propria rivoluzione quella operata da Chiricallo, che ha cambiato radicalmente quasi ogni reparto: in porta dentro Gelmi e Dalmasso, fuori Perina e Botis, in difesa Bizzotto e Berman per Cargnelutti e Sorgente, Barlocco e La Vardera per Di Benedetto, Vitale, Bulevardi e Ardizzone per capitan Vassallo e Piarulli e Tommasini, Grandolfo, Arioli e Sosa a prendere il posto del capocannoniere Starita e di Spalluto, Riccardi e Santaniello. Proprio Sosa e Tommasini sono stati decisivi nei playout contro la Virtus. Chiricallo si è meritato la fiducia e il suo contratto, salvo soprese nei prossimi giorni, sarà rinnovato entro fine maggio. Poi sarà la volta di Taurino e dei giocatori, con mezza squadra sotto contratto, prestiti importanti che torneranno alle case madri come Tommasini e questioni da risolvere. Qualche giorno di riposo e poi si riaccenderanno i motori in casa Monopoli, con Chiricallo pronto a riprendersi la parte tecnica.

