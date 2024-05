Internazionalizzazione, protocollo Unsic Bari e Camera di Commercio Italo Orientale

BARI – L’internazionalizzazione delle imprese italiane rappresenta un’opportunità strategica per stimolare la crescita economica del Paese, contribuendo ad aumentare il fatturato delle aziende e il pil in una fase in cui la crescita è stagnante. Diventa quindi importante in questo contesto il ruolo delle organizzazioni rappresentative delle imprese per promuovere la formazione e lo sviluppo delle competenze necessarie per competere efficacemente sui mercati globali. Per questo Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori e Camera di Commercio Italo Orientale hanno siglato un protocollo d’intenti che punta proprio all’internazionalizzazione delle aziende del made in Puglia.

