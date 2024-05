Successo per la veleggiata solidale del Circolo della Vela Bari

Anche quest’anno, la veleggiata organizzata dal Circolo della Vela Bari in collaborazione con la Susan G. Komen ha riscosso grande successo, registrando la partecipazione di ben 36 imbarcazioni per la raccolta fondi a favore della lotta contro i tumori al seno.

Nonostante il vento leggero, con un massimo di 5 nodi da Levante, le imbarcazioni, suddivise in cinque categorie, sono riuscite a completare il percorso tra boe lungo la costa sud del lungomare di Bari, tra il Porto Vecchio e Torre Quetta. Tra i partecipanti, anche due equipaggi composti da 12 ragazzi e ragazze del reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari.

La premiazione si è tenuta alle 18.00 presso la sede del Circolo della Vela Bari al Margherita. Nella categoria Alpha ha trionfato Yellow Bee Ufo 22 di Andrea Algardi, timonata da Roberta Scarano, premiata anche come miglior timoniera donna. Nella categoria Bravo ha vinto Gaios di Pasquale Amoruso, mentre nella categoria Charlie ha prevalso Ghiro, Sun Odissey 409 di Vincenzo Caiaffa. Nella categoria Delta, prima classificata Albatros Fly Again di Michele Latrofa, e tra gli Echo ha vinto Blue Moon di Paride Lomuzio, timonata da Mario Chimenti.

Premi speciali sono andati a Sonia Storelli (CV Bisceglie) su Faust x2, Paola Lavermicocca (CV Bari) su Wild Spirit, Federica Di Bari su Kalime, e Oriana Ubaldi su Vagabond 45. Follevolo di Giuseppina D’Ambrosio è stata premiata come miglior imbarcazione con equipaggio interamente femminile. Inoltre, sono stati sorteggiati premi offerti dai supporter tra tutti i partecipanti che hanno contribuito alla donazione facoltativa per la Komen.

«Da oltre 10 anni, il nostro Circolo ha stretto un forte legame con la Komen Italia per la tradizionale veleggiata di maggio “Race for the Cure”. Questa manifestazione, organizzata con passione dal nostro staff, conferma il Circolo della Vela Bari come punto di riferimento per eventi sportivi di elevato valore sociale. È stato emozionante vedere la partecipazione di barche del CVB, altri circoli e associazioni cittadine, tutte unite dallo spirito di amicizia e amore per la vela. La presenza di giovani pazienti oncologici tra i premiati ha reso la premiazione particolarmente intensa. Annunciamo già la prossima veleggiata per il 2025, con la speranza di continuare a crescere insieme» ha dichiarato Roberto Ranito, consigliere nautico del CV Bari. (Tutte le foto sono di Piergiorgio Mariconti)

