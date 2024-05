Futsal/A2 Élite: Giannace e il ‘mancino fatato’ ancora con la New Taranto

Dopo due stagioni disputate ad altissimo livello, Lorenzo Giannace continuerà a vestire la maglia della New Taranto anche nel prossimo campionato di Serie A2 Élite. La società ionica ha deciso di prolungare il contratto del laterale classe 1999 per un altro anno, riconfermando la fiducia nelle sue qualità.

Nell’ultima stagione, Giannace è stato il vice capocannoniere della squadra con 20 reti, contribuendo in modo decisivo alla promozione della New Taranto. Con il suo mancino fatato, il talento di Marconia ha distribuito numerosi assist, dimostrando corsa e tecnica che lo rendono un giovane di grande prospettiva.

Determinato a farsi valere anche in Serie A2 Élite, il ventiquattrenne ha espresso la sua felicità per il rinnovo: «Sono felicissimo di continuare in riva allo Ionio. Non ho mai avuto dubbi nel risposare il progetto della New Taranto per il terzo anno consecutivo: la dirigenza mi ha prospettato un programma vincente. Mi trovo benissimo qui, per me è come una famiglia».

Giannace guarda già alla prossima stagione con fiducia: «Affronteremo un campionato sicuramente più difficile di quello appena vinto, con molte squadre di alto livello, ma sono sicuro che potremo dire la nostra. Abbiamo le carte per disputare una bella stagione».

Dopo aver segnato 20 reti, Giannace è pronto a ripetersi: «Fa sempre piacere segnare e poter aiutare la squadra. Nella stagione 2024/2025 le difficoltà saranno maggiori, ma darò il massimo per supportare il club. Le sensazioni per il futuro sono positive: speriamo di divertirci. Siamo un gruppo coeso e questa coesione è stata la nostra forza per raggiungere gli obiettivi delle annate precedenti».

