Futsal B/M, Castellana-Soverato: si decide tutto nel return-match

Termina in parità il primo atto del terzo turno playoff del campionato di Serie B. Sul gommato del PalaLagravinese di Sammichele di Bari, Castellana C5 e Soverato Futsal impattano con il punteggio di 6-6 e rimandano di una settimana ogni discorso relativo al passaggio del turno.

Match equilibrato quello andato in scena in terra barese caratterizzato da ritmi altissimi, tantissime emozioni, diversi scossoni di risultato e un livello agonistico già degno di palcoscenici più grandi.

LA GARA – Mister Rotondo deve fare a meno di Roberto Vitto e si affida al quintetto ormai collaudato formato da Ritorno, Satalino, Lacarbonara, Joselillo e Chiantera. Sul fronte opposto, invece, i calabresi rispondono con Mazzei, Monterosso, De Masi, Gallinica e Mendes.

In apertura ci provano Chiantera da una parte e De Masi dall’altra, ma i due estremi difensori fanno buona guardia. Poco più tardi il riflesso di Ritorno su Monterosso apre le porte all’implacabile uno-due ospite firmato da Donato e Mendes i quali, nel giro di una manciata di secondi, portano il parziale sul 2-0 in favore del Soverato.

La reazione del Castellana, tuttavia, è veemente con Achille grande protagonista: il numero 11 in maglia rossa prima veste i panni del rifinitore servendo a Lacatena un pallone da spingere in rete e, subito dopo, si mette in proprio scagliando un missile di sinistro che si infila all’incrocio dei pali. Al minuto 10, dunque, il punteggio è di 2-2. I calabresi cercano di rispondere con Mendes e Gallinica, trovando sulla propria strada un Ritorno sempre attento, mentre sull’altro versante il Castellana prima coglie un clamoroso palo con Chiantera e poi deve fare i conti con il salvataggio sulla linea di Chiaravalloti sul tocco sottomisura di Laselva.

L’inerzia del match, però, è favorevole ai padroni di casa che, infatti, prima dell’intervallo operano il controsorpasso con il diagonale mancino di Satalino e sulla stoccata di destro del solito Achille: al riposo il risultato momentaneo è di 4-2 in favore della banda del patron Mazzarisi. Nella ripresa il Soverato parte forte. Gallinica in avvio fa le prove generali per il gol che riapre la contesa, gol che giunge al minuto 8 grazie alla conclusione di Monterosso che tocca la traversa prima di oltrepassare la linea gialla. Passano tre minuti e gli ospiti ribaltano nuovamente l’incontro. Prima è lo stesso Monterosso a siglare il provvisorio 4-4 e, pochi istanti dopo, è Mendes ad approfittare di un pasticcio della difesa locale.

Lo scossone potrebbe ammazzare chiunque, ma non questo Castellana che infatti si rialza prontamente trascinata da un immenso Stefano Achille. Il pivot conversanese tra il minuto 12 ed il minuto 17 timbra altre due marcature che fissano il parziale sul 6-5 andando a completare il suo personalissimo poker. Anche in questo caso, tuttavia, la gioia castellanese dura pochissimo con il sempre temibile Monterosso che veste nuovamente le sembianze del guastafeste realizzando la rete del definitivo 6-6, punteggio dal quale si ripartirà tra sette giorni nel return-match in programma presso il “Franco Scoppa” di Soverato.

Castellana C5-Soverato Futsal 6-6 (p.t. 4-2)

Castellana C5: Ritorno, Satalino, Chiantera, Loconte, Lacatena, Sportelli, Pedone, Laselva, Lacarbonara, Achille, Grieco, Joselillo. All.: Andrea Rotondo.

Soverato Futsal: Mazzei, Chiaravalloti, De Masi, Monterosso, Panzarella, Gallinica, Capicotto, Valia, Pestich, Mendes, Serafino, Donato. All.: Michele Marullo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author