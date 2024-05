Gimbe, ‘La Puglia non registra carenze di pediatri’

La Puglia è tra le regioni italiane a non registrare carenze di pediatri. Quelli pugliesi di libera scelta assistono un media di 797 pazienti, cifra inferiore rispetto alla media nazionale pari a 898 medici per assistito che ha un’età compresa tra 0 e 14 anni. È quanto emerge dallo studio fatto dalla fondazione Gimbe e relativo alla carenza dei pediatri di famiglia in Italia. Saranno 145 i pediatri pugliesi che entro il 2026 compiranno 70 anni e lasceranno la professione: in questo, la regione è quinta in Italia preceduta da Campania, Lazio, Sicilia e Lombardia. La gran parte dei piccoli pazienti assistiti dai pediatri in Puglia ha più di 5 anni: sono l’83,8 per cento del totale, dato più alto rispetto alla media nazionale che è pari all’81,8%.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author