Bari, torna la Festa dei Popoli

BARI – Promuovere l’incontro tra popoli e culture attraverso, spettacoli, concerti e condivisione di enogastronomia e tradizioni popolari. Quattro giorni di vera e propria festa, con eventi gratuiti, musica, spettacoli, danze, artigianato e numerose attività pensate per i più piccoli. Torna a Bari – al parco Princigalli – questo fine settimana la Festa dei Popoli, il Festival Interculturale giunto alla sua 19esima edizione. “Uomini e donne in cerca di pace” è il tema scelto per quest’anno. Il festival è organizzato Centro Interculturale Abusuan, e da una rete di associazioni, comunità straniere e istituti scolastici. La quattro giorni è infatti frutto di un grande lavoro di rete e di relazioni intessute con le tantissime realtà associative del territorio che ogni anno si impegnano per creare e rafforzare legami e radici, per rendere la città di Bari una comunità sempre più interculturale.

Tra le novità di quest’anno, il confronto tra i cinque candidati sindaco di Bari sui temi cari al mondo del terzo settore; una masterclass di musica africana a cura della cantante franco-camerunense Valérie Èkoumè, e l’istituzione di un premio alla memoria di Giacomo Princigalli, promotore del dialogo interculturale e protagonista della vita politica locale e nazionale.

