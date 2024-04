Calcio: Canonico sta per lasciare il Foggia, lunedì l’annuncio

FOGGIA – Sembra che questa volta stia davvero calando il sipario sull’esperienza di Nicola Canonico alla guida del Foggia calcio. L’attuale patron rossonero, sempre meno presente in Capitanata negli ultimi mesi, sta per prendere una decisione. Lunedì 6 maggio potrebbe tenere una conferenza stampa per chiarire la situazione. Non ha voluto anticipare altro l’imprenditore barese, da noi interpellato nelle scorse ore. Con tono fermo e deciso Canonico ha detto che in quella sede davanti a tutta la stampa renderà note le sue intenzioni. Le vicende calcistiche potrebbero centrare relativamente. Il Foggia, come noto non parteciperà ai playoff e la trasferta contro il Monterosi è stata l’ultima della stagione, una stagione senza grandi sussulti. Il presidente rossonero avrebbe già allertato le istituzioni, probabilmente con l’intenzione di avviare una macchina organizzativa per l’iscrizione al prossimo campionato di serie C. Mancherebbero le condizioni per continuare a fare calcio a Foggia, in primis per un ambiente ormai ostile nei suoi confronti. Spesso in passato si è parlato di un’eventuale separazione tra Canonico e il Foggia, ma questa volta sembra ci siano motivi personali importanti a far pendere la bilancia verso l’addio. Lunedì prossimo, dunque, potrebbe essere la data dell’annuncio.

