Balneari, deputati Pd pugliesi: ‘Ennesimo fallimento Governo Meloni’

“Con la sentenza del Consiglio di Stato arriva l’ennesimo rovinoso fallimento del Governo Meloni, questa volta firmato Matteo Salvini e Daniela Santanché. Lo stop alle proroghe delle concessioni balneari e il conseguente obbligo a indire nuove gare a poche settimane dall’inizio della stagione estiva significa solo una cosa: paralisi degli stabilimenti e delle strutture in concessione su tutte le coste della penisola. Un meteorite che si schianta sull’estate italiana e in modo particolare su tutti quei territori, prevalentemente nel Sud, che fondano grossa parte della loro economia sul turismo. Tutto ciò avviene perché, invece di trovare per tempo soluzioni adeguate, si è pensato di poter truccare i numeri, presentando in UE una mappatura surreale che faceva passare zone portuali per spiagge libere. Anche oggi il prezzo di questo bluff è altissimo e lo pagheranno imprenditori, lavoratori e tutte le comunità coinvolte”. Lo affermano in una nota congiunta i deputati pugliesi del Partito Democratico Ubaldo Pagano, Claudio Stefanazzi e Marco Lacarra.

