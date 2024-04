Europee: lista Pd per il Sud guidata da Annunziata e Decaro

La giornalista Lucia Annunziata e Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci, aprono la lista del Pd per le elezioni europee nella circoscrizione meridionale. L’uscente Pina Picierno è al terzo posto in lista seguita da un altro giornalista, Sandro Ruotolo, che è impegnato nel partito dopo la nomina di Elly Schlein alla segreteria nazionale. In Campania scende in campo Lello Topo, già sindaco di Villaricca, un Comune alle porte di Napoli, e già consigliere regionale della Campania e deputato al Parlamento. Nella lista anche un esponente di ‘Per’, Nicola Campanile, rappresentante dell’elettorato cattolico, ed anchge egli già sindaco di Villaricca. Corre per un seggio a Strasburgo anche Jasmine Cristallo, originaria di Catanzaro, meridionalista ed attivista per i diritti civili. In campo anche Carmela Saulino, assessore del Comune di Ercolano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author