Matera, dopo il sindaco si dimette l’intera Giunta

MATERA – “Accogliendo la richiesta di un grande atto di responsabilità, gli assessori della Giunta del sindaco Domenico Bennardi hanno rassegnato le proprie dimissioni dall’esecutivo, consentendo al primo cittadino di procedere con l’azzeramento. Quindi tutte le componenti politiche della maggioranza sono concordi sulla possibilità che l’esecutivo sia strumento di prospettiva politica, nell’ottica di una futura collaborazione del centrosinistra materano su obiettivi programmatici, come quello di concludere e avviare i cantieri del Piano nazionale di ripresa e resilienza, insieme alla programmazione dei prossimi investimenti Po-Fesr 2021–2027, programma regionale sulla città di Matera. È un segnale che si aggiunge a quello delle dimissioni del sindaco e va verso la piena disponibilità a coinvolgere in maniera responsabile tutte le componenti del centrosinistra materano, avviando una nuova fase di coinvolgimento e aperturaallargata all’intera coalizione”. E’ quanto riportato in un comunicato stampa del Comune di Matera.

