Bari, Meloni chiude festival delle Regioni: “Autonomia opportunità”

Bari – È Giorgia Meloni a chiudere la terza edizione del festival delle Regioni a Bari. La premier lo fa con un videomessaggio nel quale rivendica gli investimenti al Sud – che nel 2023 cresce più della media nazionale ed è locomotiva economica del Paese – come sul capitale umano.

Parola d’ordine: responsabilità. La ripetono i ministri Paolo Zangrillo ed Elvira Calderone davanti ai governatori riuniti a Bari. Vale per la legge di bilancio e per il nodo del turn over da affrontare.

